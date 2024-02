Preço da soja sofre pressão e mosca branca pode prejudicar plantas cultivadas

A queda para os valores praticados com a soja seguem expressivos e a semana encerrada em 2 de fevereiro encerra abaixo dos US$12/bushel em Chicago, com o mercado dimensionando uma safra brasileira muito maior do que aquilo que tem sido relatado no campo. Ronaty Makuko, analista de mercado da Pátria Agronegócios, participou do CBN Agro e falou sobre a forte pressão de preços que trouxe as cotações em quase todo país para baixa de R$ 100,00 por saca.

Os ataques da mosca branca podem ocasionar muitos prejuízos às plantas cultivadas. Esses danos têm início no transplante da cultura e prosseguem no decorrer de seu desenvolvimento. Como resultado, em curto prazo eles podem gerar a redução acentuada da produtividade e em longo prazo comprometer de forma irreversível a sustentabilidade de muitos sistemas agrícolas do país. Igor Sena, entomologista, falou no CBN Agro sobre as ações de controle que podem ser empregadas.

