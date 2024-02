Nesta sexta-feira (02), o colunista da rádio CBN CG, Hudson Garcia analisou os dados das projeções das agências privadas, ligadas ao agronegócio, para o setor em 2024.

A tendência, influenciada por fatores climáticos, tem apontado para quebra de produção no Brasil. No entanto, no mundo há uma expectativa de recuperação dos estoques de grãos, o que deve puxar o valor do milho e soja para baixo. Acompanhe a análise.