Prêmio "Melhores Práticas de Segurança Pública" distribuirá R$ 35 mil

As inscrições oficias o Prêmio de Boas Práticas em Segurança Pública estão abertas a partir desta quinta-feira (25). Serão selecionados três projetos por estado, entre as sete unidades federativas participantes, com prêmios de R$ 20 mil para o primeiro lugar, R$ 10 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro.

Todos receberão um certificado de reconhecimento. Além disso, o primeiro lugar na classificação geral será premiado com R$ 20 mil e um pacote de viagem para uma região do Brasil, com direito a acompanhante, no valor de R$ 15 mil.

Os governadores dos Estados do Distrito Federal (DF), Goiânia (GO), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Rondônia (RO), Tocantins (TO) e Maranhão (MA) formalizaram na última terça-feira (23) a realização do prêmio para a região compreendida pelo Consórcio Brasil Central (BRC). Conforme o presidente do BRB, governador de Goiás Ronaldo Caiado, o objetivo é destacar e premiar as iniciativas públicas mais eficazes, que promovam a segurança e bem-estar das comunidades.

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, explica que serão adotadas como referência de práticas inovadoras as ações, iniciativas e processos desenvolvidos pelos servidores públicos dos entes consorciados que se destacam por sua originalidade, criatividade e eficácia na modernização e aprimoramento dos serviços de segurança pública.

“Essas práticas são caracterizadas pela habilidade dos servidores em enfrentar desafios, promover a eficiência, transparência, participação cidadã e a melhoria contínua na segurança pública. Elas englobam a introdução de ideias e soluções, a utilização de tecnologias avançadas, a adoção de abordagens de gestão inovadoras, a otimização de recursos e a obtenção de resultados expressivos e mensuráveis. Tenho certeza que as forças de Mato Grosso do Sul vão nos representar muito bem nessa premiação”, afirmou Barbosinha.

Concurso

Poderão participar servidores públicos civis e militares, assim como aos empregados públicos das administrações direta ou indireta dos entes federativos consorciados do Consórcio Brasil Central, desde que mantenham vínculo ativo até a data de inscrição do projeto. Os interessados poderão efetuar as inscrições tanto individualmente quanto em grupos de até três integrantes.

As categorias são:

Inovação Tecnológica; Prevenção do Crime; Integração e Cooperação; Policiamento de Proximidade e Humanizado; Redução da Criminalidade Violenta; Segurança Cibernética; Promoção da Justiça e Direitos Humanos; Resposta a Desastres e Emergências; Engajamento Comunitário; Capacitação e Desenvolvimento Profissional; ODS 16 (ONU) – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

O Prêmio de Boas Práticas em Segurança Pública do Brasil Central visa incentivar e reconhecer o esforço contínuo dos profissionais que trabalham incansavelmente para promover uma segurança pública eficaz na região, estimulando a criação e implementação de políticas públicas eficientes e inovadoras que contribuam para a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e seguem disponíveis até 15 de julho de 2024, às 23h59 (horário de Brasília). Conforme a organização, o envio dos projetos é exclusivamente online, por meio do site oficial do Consórcio Brasil Central.

Os interessados devem acessar o edital e o formulário de inscrição.

Edital

Inscrição

