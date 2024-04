PRF apreende 392 Kg de cocaína em Miranda

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no sábado (20) tirou de circulação 392 Kg de cocaína em Miranda. A droga estava escondida em um caminhão que transportava minério de Corumbá para o interior de Minas Gerais.

A apreensão ocorreu durante fiscalização na BR-262, quando os policiais rodoviários federais abordaram um caminhão, com dois semirreboques. Ao verificar a documentação do veículo e do motorista, de 42 anos, os agentes desconfiaram de alterações na carroceria. Uma vistoria detalhada nos reboques revelou a presença de um compartimento oculto onde a droga estava escondida.

No esconderijo, os policiais encontraram 370 Kg de pasta base e 25 Kg de cloridrato de cocaína. Questionado, o condutor alegou ter entregado os reboques a um desconhecido e depois os recebido de volta com a droga já oculta. Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado, junto com a cocaína e a carreta, à Polícia Civil em Miranda.

*Com informações da PF