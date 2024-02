Quase todos os servidores e juízes do TJMS retornam ao trabalho presencial

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) registra um retorno expressivo ao trabalho presencial. Atualmente, 90,5% dos servidores e 98,18% dos magistrados estão atuando em seus gabinetes, o que representa um salto significativo em comparação com o início de 2023.

Em fevereiro do ano passado, 25% dos servidores (884 pessoas) estavam em regime de teletrabalho. Esse número caiu para apenas 9,5% (341 servidores) em janeiro de 2024. Nas comarcas do interior do estado, a presença é ainda maior, com 99% dos servidores de cartórios e apoio administrativo trabalhando presencialmente.

O retorno ao trabalho presencial é uma das prioridades da gestão do Desembargador Sérgio Fernandes Martins, que assumiu a presidência do TJMS em 2023. A medida visa garantir a celeridade processual, a qualidade do atendimento aos jurisdicionados e advogados, e o cumprimento das normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que limita o teletrabalho a no máximo 30% do quadro de servidores.

No caso dos magistrados, apenas quatro dos 568 em todo o estado permanecem em teletrabalho, o que representa 98,18% atuando presencialmente. Essa presença reforça o compromisso do Judiciário sul-mato-grossense com a entrega de uma justiça célere e eficiente.

*Com informações do TJMS