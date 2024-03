Queda nas temperaturas e aumento da nebulosidade marcam esta sexta-feira em MS

O e3stado de Mato Grosso do Sul está prestes a experimentar alterações climáticas significativas devido à iminente chegada de uma frente fria. Essa previsão é fornecida pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para esta sexta-feira (22), indicando aumento na nebulosidade e queda nas temperaturas registradas.

A chegada dessa frente fria traz consigo a perspectiva de chuvas, que podem variar de fraca a moderada, e até mesmo precipitações mais intensas, acompanhadas de tempestades, raios e rajadas de vento. Essa instabilidade é diretamente influenciada pela atuação da frente fria, promovendo a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas em toda a região.

O Cemtec, um órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), prevê temperatura mínima de 22°C nas regiões sul, sudeste e leste do estado, enquanto a máxima pode alcançar até 33°C em Aquidauana.

Em relação à capital, Campo Grande, a previsão indica temperatura mínima de 23°C e máxima de até 31°C. Os ventos predominantes devem soprar do leste/sudeste, com velocidades variando entre 30 km/h e 50 km/h, podendo haver rajadas pontuais acima de 50 km/h.

Diante desse cenário, é crucial que os residentes e visitantes estejam alertas às condições climáticas e tomem as precauções necessárias, especialmente diante da possibilidade de chuvas intensas e rajadas de vento. A recomendação é evitar áreas abertas durante as tempestades e assegurar a segurança de objetos que possam ser afetados pelo vento.

*Com informações do Cemtec/MS