Publicado resultado da licitação para revitalizar Parque da Lagoa Comprida em Aquidauana

Foi publicado no Diário Oficial do Estado, o resultado da licitação para obras de revitalização e urbanização na região do Parque da Lagoa Comprida. O projeto visa melhorar significativamente a infraestrutura da área, incluindo pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e a construção de uma ciclovia.

As obras serão divididas em dois lotes, com um valor total de R$ 21,98 milhões. A empresa vencedora da licitação já foi publicada no Diário Oficial do Estado e a estimativa é que os trabalhos sejam concluídos em até dois anos após o início das obras.

O Parque - Criado em 2001, o Parque Natural Municipal da Lagoa Comprida possui um rico ecossistema e grande relevância ecológica, além de beleza cênica única. A área do parque, com aproximadamente 40 hectares, abriga a maior lagoa urbana de Aquidauana e é lar de diversas espécies de animais e plantas. O local já é utilizado para atividades de lazer, cultura, esporte e educação ambiental.

“Com essa obra esperamos uma transformação na paisagem urbana de Aquidauana.Também traz um impulso econômico e social para a região, estimulando o turismo, o comércio local e gerando empregos diretos e indiretos. Este é mais um passo em direção a um futuro promissor para Aquidauana e sua gente”, celebra o titular da Secretaria de Estado e Infraestrutura Logística (Seilog), Helio Peluffo.

*Com informações da Agesul