Conforto e espaço conquistam consumidores de veículos SUV, avalia gerente

A indústria automotiva registrou crescimento de 18% em abril, se comparado com o mês de março, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Aproveitando o bom momento, o gerente comercial da Guará Renault em Campo Grande, Douglas Laranjeira, em entrevista ao Jornal CBN CG, falou do comportamento do consumidor na Capital que tem aproveitado as ações promocionais durante todo o ano.

O gerente também destacou que tem percebido a migração da preferência dos clientes. A exemplo de outros lugares, a busca pelo carro novo ou usado tem seguido a tendência dos SUVs.

“Conforto, mais espaço e além disso, o fato de ser mais alto também ajuda a diminuir o impacto dentro da cabine com o asfalto irregular. E tem também a questão tecnológica, ergonomia e outras vantagens”.

Durante o mês de maio, a Guará Renault está com um espaço no Shopping Campo Grande. No local é possível ter acesso ao atendimento personalizado da marca.

Adicionada a outras opções, a concessionária disponibiliza ainda modelos mais compactos. “O Kwid, o compacto mais barato do Brasil, esta semana tem quase 11 mil de desconto e condições de taxa zero”. Acompanhe a entrevista completa.