Escola de Música da UFMS abre inscrições para aulas gratuitas

A Escola de Música da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em parceria com o Projeto Coral Infantojuvenil da UFMS (PCIU), está com inscrições abertas para aulas gratuitas de música. As vagas são destinadas a crianças e jovens a partir de 10 anos interessados em aprender violão, canto coral, ou instrumentos de sopro e corda (para iniciantes e intermediários).

As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de maio através desse link. As aulas terão início no dia 6 de junho.

Ao todo são oferecidas 90 vagas distribuídas em quatro modalidades instrumentais que vão do nível zero até semiprofissional e o coro de vozes masculinas médias. O preenchimento das vagas será feito por ordem cronológica de matrícula e, para as aulas instrumentais, é necessário possuir o instrumento e trazê-lo.

“As pessoas hoje desvalorizam o ensino musical como parte da formação intelectual do ser humano, mas ela é muito importante. Abrir turmas para jovens que estão excluídos do ensino musical, por algum motivo, e oferecer a experiência de ensino instrumental por dois meses, incluindo leitura de partituras e a execução instrumental é uma oportunidade que a Universidade oferece à comunidade”, comenta o pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte, Marcelo Fernandes.

Na página da Escola de Música, os interessados encontram mais detalhes sobre o programa e podem realizar a sua inscrição.

*Com informações da UFMS