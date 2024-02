Revitalização na Coronel Ponciano avança em Dourados

A transformação da Avenida Coronel Ponciano em Dourados segue em ritmo acelerado e a previsão é de que a nova via esteja pronta para uso em setembro deste ano. A obra, que conta com investimento de R$ 34,2 milhões do Governo do Estado, irá beneficiar diretamente os moradores da região norte e sul da cidade, facilitando o trânsito e oferecendo mais segurança e qualidade de vida.

Até o momento, 65% dos serviços já foram executados, de acordo com a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos). A equipe está concentrada na reconstrução do pavimento da pista central e na instalação de meio-fio, bocas de lobo e concretagem dos pontos de ônibus nas vias marginais.

Continue Lendo...

A obra contempla a duplicação de um trecho de quase 3 km da avenida, entre a BR-163 e a Rua Palmeira, e a revitalização de outro trecho de 1,5 km, entre a Rua Palmeira e a Avenida Marcelino Pires. Além da duplicação, a via também receberá recapeamento, nova drenagem, sinalização viária e uma ciclovia, proporcionando mais segurança para ciclistas e pedestres.

O secretário Helio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), destaca a importância da obra para a população de Dourados. "É uma demanda das pessoas que está sendo atendida através de parceria com a prefeitura, que fez o projeto. Agora estamos executando a obra que é de qualidade e será entregue dentro do prazo”, afirma.

*Com informações da Agesul