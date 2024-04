Rochedinho recebe formação gratuita na área de alimentação

O Distrito de Rochedinho receberá o capacitação gratuita de Higiene e Manipulação de Alimentos nos dias 6 e 7 de maio para a comunidade, principalmente para moradores que irão participar da 7ª edição da tradicional Festa do Queijo e que ainda não realizaram a formação.

Aulas serão das 8h às 12h30, a Escola Agrícola Barão do Rio Branco – localizada na Rua Guia Lopes, 340 – Distrito de Rochedinho. O curso tem validade de três anos e é um dos mais requisitados na Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio. Somente no ano passado, cerca de 1,5 mil pessoas se capacitaram e estão aptas para trabalhar com alimentos com toda a segurança necessária.

Continue Lendo...

A formação é muito importante, pois permite que qualquer pessoa trabalhe com alimentos e até inicie um pequeno negócio, vendendo desde bolos até salgadinhos, seja em local físico ou nas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Ademar Silva Jr., preparar as pessoas para o mercado é fundamental. “Esta é a 7ª edição desta festa que traz tanto desenvolvimento para o Distrito de Rochedinho. No ano passado, mais de 7 mil pessoas passaram para comprar queijo e se divertir. Ter gente preparada para receber é fundamental, além disso, o curso fica como um legado da festa, para quem quer empreender, na região”, frisa.

Para mais informações sobre o curso de Higiene e Manipulação de Alimentos ligue (67) 4042-0497, Ramal 2430.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande