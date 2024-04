Semana começa com alerta de chuva intensa em todos os municípios de MS

A exemplo do final de semana chuvoso, a semana começa com instabilidade em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado está sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas. O volume acumulado de chuva pode alcançar os 50 milímetros em 24 horas.

De acordo com a meteorologista e coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Valesca Fernandes, a previsão para esta segunda-dia (15) indica tempo instável, com probabilidade para chuvas moderadas a mais intensas, além de tempestades.

“Após a passagem da frente fria, observa-se declínio nas temperaturas, com valores entre 13°C e 16°C graus, com destaque na região Sul do estado, acompanhadas de raios, rajadas de vento e, eventualmente, queda de granizo, principalmente, nas regiões Central, Sul, Sudeste e Oeste do Estado. Nestas regiões podem ocorrer acumulados significativos de chuvas, com valores acima de 50 milímetros em 24 horas”, ressalta a meteorologista. Valesca Fernandes.