Sol e chuva são esperados nesta segunda-feira

"Sol, nuvem e chuva" é a previsão indicada para esta segunda-feira (15) em todo o Estado. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento podem acontecer nas regiões Centro-Norte, Leste e Nordeste do Estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para chuvas em 63 municípios de Mato Grosso do Sul, válido até a manhã desta segunda-feira. É esperada chuva entre 20 e 30 mm/h e ventos entre 40km/h e 60km/h.

Confira a lista dos municípios sob alerta

As temperaturas mínimas oscilam entre 23°C e 25°C e máximas que pode atingir os 36°C nas regiões Sul, Leste, Bolsão, Pantaneira e Norte. Para a região Sudoeste, mínimas entre 25°C e 27°C, e máximas de até 38°C, com destaque para o entorno de Porto Murtinho. Na Capital são esperadas temperaturas mínimas entre 23°C e 24°C e máximas de até 32°C.

*Com informações do Governo do Estado e Inmet