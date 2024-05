Tribunal Regional do Trabalho de MS abre inscrições para estágio

Inscrições para o processo seletivo de estágio do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT/MS) estão abertas até dia 19 de maio. As avaliações serão de forma online no dia 23 de maio.

Na Capital, as vagas destinam-se a estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, História, Jornalismo, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e cursos correlatos à área de Informática.

Continue Lendo...

Nas cidades do interior, as oportunidades são direcionadas a acadêmicos de Direito, abrangendo os municípios de Aquidauana, Dourados, Amambai, Fátima do Sul, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Mundo Novo, Naviraí, Três Lagoas, Bataguassu, Chapadão do Sul, Paranaíba, Corumbá, Coxim e São Gabriel do Oeste.

A carga horária do estágio será de 4 horas diárias, com remuneração de R$ 1.000,00, além de um auxílio-transporte diário de R$ 9,30. Das vagas disponíveis, 10% serão reservadas para estudantes PCD’s, enquanto 30% serão destinadas a candidatos negros e pardos.

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e os interessados devem realizar o cadastro como "estudante" no site www.superestagios.com.br e, em seguida, acessar a seção de "Processos Seletivos" para se inscrever na seleção do TRT da 24ª Região.