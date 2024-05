Com baixa adesão, cartórios de MS querem aumentar registros de autorização de doação de órgãos

Há cerca de 30 dias, os cartórios de notas de Mato Grosso do Sul realizam o registro de Autorização Eletrônica de Doação de Órgão (AEDO). Neste período, foram realizados no estado 40 registros de doações de órgãos. O documento digital passa a certificar oficialmente a vontade da pessoa em ser um doador de órgãos.

Segundo o presidente do Colégio Notarial do Brasil em Mato Grosso do Sul (CNB/MS), Elder Gomes Dutra, o número de registros ainda é tímido no estado.

“No Brasil, neste mesmo período foram 4.570 pedidos, em todas as 27 unidades federativas. Aqui no estado foram 40. Esperamos avançar já que a autorização pode ajudar inclusive a família em um momento difícil”. explicou Dutra.

Durante a entrevista, ele explicou o passo a passo disponível no site da AEDO. Por se tratar de dados privados, de acordo com o presidente do CNB/MS, as informações do registro são compartilhadas apenas com o sistema de transplantes.

“A consulta, via CPF do falecido, pode ser feita pelos responsáveis do Sistema Nacional de Transplantes, do Ministério da Saúde diretamente na Central Nacional de Doadores de Órgãos”, esclareceu.

O procedimento de manifestação e formalização de vontade por meio de um documento oficial, pode ser feito pelo site www.aedo.org.br. Em MS, 120 cartórios notariais estão autorizados a realizar o registro. Em Campo Grande, ao todo são 9 locais. Acompanhe a entrevista completa.