Semana começa co tempo seco e quente em MS

Em Mato Grosso do Sul, a partir desta segunda-feira (6) até quinta-feira (9), a previsão é de que o tempo continue quente e seco em todo o estado, como ocorre nas últimas semanas, sem chuva e com temperaturas máximas entre 34°C e 37°C. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para os próximos quadro dias indica tempo firme com sol e poucas nuvens em MS.

A meteorologista, Valesca Fernandes, coordenadora do Cemtec – órgão ligado à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) –, explica que são esperadas altas temperaturas, que tendem a ficar acima da média para o período, podendo atingir entre 34°C e 38°C, aliada a baixa umidade relativa do ar entre 25 e 45%.

Continue Lendo...

“Essa situação meteorológica ocorre devido a atuação de uma alta pressão atmosférica. Esse sistema meteorológico atua como um bloqueio atmosférico, inibindo a formação de nuvens de chuva em grande escala. Aliado a este sistema, os ventos do quadrante norte intensificam o ar quente e seco sobre o Estado. Devido a esta situação meteorológica há impactos na vida da população e a recomendação é de que as pessoas bebam bastante liquido, além de umidificar os ambientes e quando possível evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia”, afirmou Valesca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, as condições atmosféricas tornam o ambiente propício para ocorrência de incêndios florestais no Estado.

Em relação as temperaturas entre segunda e quarta estão previstas mínimas entre 20°C a 23°C e máximas entre 34°C e 36°C para as regiões Sul, Sudeste e Leste. Nas regiões Sudoeste e Pantaneira as mínimas previstas devem ficar entre 24°C e 27°C e máximas entre 34°C e 37°C. Para as regiões Norte e Bolsão, as mínimas podem ficar entre 19°C e 23°C e máximas entre 32°C e 35°C.

Em Campo Grande são esperadas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 31°C e 34°C.

As regiões que devem ter queda na temperatura são Sudoeste, Pantaneira e Sudeste do Estado, com mínimas entre 18°C e 21°C e máximas de 28°C a 32°C. Ainda de acordo com a previsão do Cemtec, a intensa massa de ar quente e seco seguem impedindo o avanço das frentes frias para as demais regiões do Estado.

*Com informações do Governo do Estado