Sol, nebulosidade e possibilidade de chuva são destaque nos dias de Carnaval

Durante esta segunda-feira (12) e terça-feira (13) de Carnaval, espera-se um clima predominantemente ensolarado com períodos de nebulosidade variável. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há a possibilidade de ocorrência de pancadas de chuva em algumas áreas do estado, com a chance pontual de tempestades acompanhadas por raios e rajadas de vento.

Essas instabilidades estão associadas à aproximação de uma frente fria e ao deslocamento de sistemas de baixa pressão. Além disso, as condições de calor e umidade propiciam a formação de nuvens e chuvas em diversas regiões do estado.

Em termos de temperatura, em Campo Grande, espera-se uma mínima de 23°C e uma máxima de 30°C. Na Grande Dourados, os termômetros devem oscilar entre 22°C e 33°C. Na região Sul-Fronteira, Ponta Porã pode registrar mínimas de 22°C e máximas de 31°C durante o dia. Enquanto isso, em Anaurilândia, na região Leste, as temperaturas devem variar entre 24°C e 34°C.

No Sudoeste do estado, Porto Murtinho apresenta uma mínima de 24°C e uma máxima de 32°C. Em Corumbá e Aquidauana, as temperaturas iniciam em torno de 24°C e alcançam 30°C e 31°C, respectivamente, durante os períodos mais quentes do dia.

Na região Norte, em Coxim, a previsão é de uma mínima de 22°C e uma máxima de 30°C. Já na região do Bolsão, Paranaíba deve registrar temperaturas entre 22°C e 30°C, enquanto em Três Lagoas os valores podem variar entre 24°C e 33°C.

*Com informações do Governo de MS