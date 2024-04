Terça-feira tem vagas de contratação rápida no estado

Nesta terça-feira (23), milhares de vagas estão disponíveis em Mato Grosso do Sul. Só em Campo Grande, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 2.035 vagas de emprego e, a nível estadual, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está realizando o Feirão da Empregabilidade.

Com a ação, estão disponíveis 118 vagas para contratação fácil nas áreas de Serviços, Indústria e Comércio, sendo 27 destinadas para PcDs (Pessoas Com Deficiência). Além destas vagas, outras 1.400 são disponíveis diariamente na Fundação.

Continue Lendo...

Estarão presentes as equipes de RH de nove empresas nos segmentos de telecomunicações, clínica médica, serviços de limpeza, móveis e eletrodomésticos, indústria, farmácia, nutrição animal, concessionária de rodovias, embalagens e rede varejista de vestuário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Feirão é realizado somente no período matutino (das 8 às 11 horas), na Rua 13 de maio, 2.773 (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano). Interessados devem estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho e as Pessoas Com Deficiência(PcD), do laudo médico atualizado.

Capital

As contratações da Funsat são para 176 profissões, em 273 empresas de Campo Grande. Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1427 oportunidades em 90 funções.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 31 vagas em 11 profissões. As oportunidades são para auxiliar administrativo, com 7 vagas, auxiliar de limpeza, com 7 vagas, técnico de laboratório médico, com 4 vagas, auxiliar de almoxarifado, com 3 vagas, porteiro, com 2 vagas, entre outras.

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande e Governo do Estado

CLIQUE AQUI e siga nosso canal de notícias no WhatsApp.

Para sugerir pautas ou enviar vídeos e imagens,

salve nosso número 67 9932 3500