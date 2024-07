Traçar metas é a melhor forma de planejamento financeiro

A saúde financeira é um tema que deve ser tratado constantemente na sociedade. Por isso, o CBN Você Mulher deste sábado (6) recebeu duas especialistas no assunto.

A educadora financeira, Sabrina Mestieri Nakao, afirmou que traçar pequenos objetivos pode ser uma forma eficaz de organização. "Nós precisamos ter metas financeiras que se tornem realidade. Na correria do dia a dia nós temos diversas prioridades que vão se atropelando, então é necessário ter metas pequenas para conquistar uma meta maior".

A especialista em Administração e Planejamentos, Natália Vila, seguiu a mesma linha de Sabrina. "É importante que façamos o objetivo ser objetivo de fato, então precisamos entender as coisas com clareza e entender os recursos que temos para que eles sejam realizados. Estamos no meio do ano, é nesse momento que entendemos que algumas metas não vão ser realizadas, mas outras ainda é possível".

Assista a entrevista completa abaixo: