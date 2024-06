UFMS abre inscrições para aulas gratuitas de esportes

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está com inscrições abertas para aulas gratuitas de diversos esportes na Cidade Universitária. As atividades, que fazem parte do Programa de Extensão Esportiva da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece), são destinadas à comunidade universitária e ao público em geral.

Serão ofertadas aulas de natação, paranatação, ginástica artística, taekwondo e esportes de quadra de areia, como futevôlei, vôlei de praia, beach tennis e beach soccer. As turmas serão divididas por faixa etária e nível de habilidade, buscando atender às necessidades de todos os participantes.

Continue Lendo...

As inscrições podem ser feitas online, na página da Proece, até o dia 14 de junho. As vagas serão preenchidas por ordem de cadastro, havendo um total de 330 vagas disponíveis.

O pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte da UFMS, Marcelo Fernandes Pereira, destaca os benefícios da prática regular de esportes para a saúde física e mental. “O esporte tem um aspecto de trazer saúde física, mas quando é feita com prazer, com sentido de relacionamento humano, tem outro aspecto envolvido que é o emocional. Esses benefícios são interdependentes, e quando você tem uma atividade competitiva, em grupo, tem um incentivo a mais além da saúde para fazer o exercício. São vários benefícios que trabalham de forma simbiótica”, afirma o pró-reitor.

Podem se inscrever estudantes de graduação e pós-graduação da UFMS, servidores ativos e aposentados, colaboradores terceirizados, bem como crianças e adolescentes que são filhos de pessoas da comunidade universitária e que estudam em escolas públicas de Campo Grande.

*Com informações da UFMS