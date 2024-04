Unidades de saúde da Capital recebem ares-condicionados e bebedouros

Nesta quinta-feira (25), a Prefeitura de Campo Grande anunciou a compra de 159 aparelhos de ar-condicionado e 11 novos bebedouros para uso em unidades de atenção primária à saúde.

Os aparelhos serão instalados na USF Vila Nasser, USF Alves Pereira, USF Pioneira, USF Botafogo, USF Itamaracá, USF Universitário, USF Vida Nova, USF Nova Lima, USF Serradinho, a UPA Universitário e a Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ).

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) adquiriu também três camionetes para serviços operacionais da secretaria, que inclui a logística de materiais e medicamentos nas unidades.

O gerente do serviço de transporte da Sesau, Ronaldo Gonçalves, informou que a última vez que a frota recebeu um aumento significativo foi há 20 anos. “A frota de veículo é fundamental para a logística e impacta diretamente no atendimento à população. De 2023 até agora, a Sesau recebeu 62 veículos novos. Essa renovação é crucial, pois não só melhora a logística dos serviços, como também garante o transporte eficiente de materiais e medicamentos para todas as nossas unidades.”

A titular da pasta, Rosana Leite de Melo, explicou que para renovar as instalações e equipamentos, muitas vezes precários, das unidades de saúde da Capital, está sendo feita a revisão de todos os processos da Sesau e realizado um plano de contingência, principalmente para assegurar o reabastecimento imediato de medicamentos e insumos em todas as unidades de saúde.

De acordo com a Sesau, o município encontra-se com 84% do estoque de medicamentos abastecido, sendo que os outros 16% já estão com processo de compra concluído e no aguardo da entrega por parte dos fornecedores. A previsão é que ao menos 90% do estoque estejam regularizados nos próximos 15 dias.

A Prefeitura de Campo Grande afirma que investiu aproximadamente R$ 8 milhões na compra de medicamentos nos três primeiros meses deste ano. Entre os itens adquiridos estão anti-hipertensivos, como o Losartana e o Enalapril, e antibióticos, entre eles a Amoxicilina e Azitromicina.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

