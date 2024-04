Boletim aponta 36 casos suspeitos de dengue e seis de chikungunya

A Secretaria de Municipal de Saúde divulgou o boletim epidemiológico da dengue com os dados até o dia 20 de abril, conforme as informações da Secretaria de Estado de Saúde. Em Paranaíba foram confirmados 27 casos de dengue e 36 suspeitas. Além disso, cinco casos confirmados de chikungunya e seis suspeitas.

Em Paranaíba foram recebidas 1.025 doses de vacina contra dengue; e até o momento, conforme dados da Secretaria de Estado foram aplicadas 861 doses, o que equivale 34,33% do público-alvo, que é de 2.504 pessoas de 10 a 14 anos.

A Secretaria tem desenvolvido palestras educativas voltadas ao público infantil; um delas ocorreu no CEINF Gertrudes Alves Bardelin, sobre as arboviroses que são doenças virais transmitidas por insetos, como o mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, zika e chikungunya.

Os alunos receberam informações sobre as características e ciclo de vida do mosquito da dengue, sintomas e transmissão, além de orientações sobre como eliminar criadouros. Ao término das palestras as crianças receberam máscaras ilustrativa do mosquito Aedes aegypti e panfletos informativos de combate as arboviroses.

A palestra faz parte de um conjunto de ações, que objetivam conscientizar a população sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação de arboviroses. As Escolas interessadas em receber as palestras podem entrar em contado com o Departamento de Controle de Vetores pelo telefone 3669- 0036.