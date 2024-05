Comprador de moto é enganado por golpista e perde R$ 3 mil

Um homem de 27 anos de idade foi enganado por golpista ao tentar comprar uma moto em Paranaíba. Ele viu anúncio na internet, chegou a ver a moto, mas ao fazer o pagamento percebeu que tinha sido enganado.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima conta que entrou em contato com o perfil onde o anúncio da moto estava publicado, combinando de olhar o veículo. No local, encontrou um outro homem, de 30 anos, proprietário do veículo, que lhe mostrou a moto.

Continue Lendo...

Após ver o veículo, ele realizou o pagamento via Pix no valor de R$ 3.270 para a pessoa do perfil de anúncio, e após o pagamento foi bloqueado, percebendo que foi vítima de um golpe.

O pagamento foi feito para o nome de outra pessoa.