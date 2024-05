Foragido do AM é preso em Paranaíba após ser flagrado com moto furtada

Na manhã de quarta-feira (1º), policiais militares do 13º Batalhão, unidade do CPA-2 prenderam um homem de 27 anos, foragido da Justiça do Estado do Amazonas; em Paranaíba ele era procurado por ter sido flagrado no dia anterior com uma motocicleta furtada.

Segundo a PM, policiais tinham conhecimento de que o autor do furto de uma motocicleta teria fugido de uma equipe policial no dia anterior, ocasião em que a motocicleta foi recuperada. Diante das informações, a equipe policial passou a patrulhar com atenção para a localização do indivíduo e, por volta das 11h, receberam informação sobre a localização do homem.

Foram até um comércio localizado na Avenida Quedu Leal e encontraram o homem. Durante abordagem ao cidadão, não foi encontrado nenhum mandado de prisão em relação ao furto da motocicleta, no entanto os policiais encontraram no Banco Nacional de Mandados uma ordem de prisão expedida pela Comarca de Careiro da Várzea no Estado de Amazonas. Assim, o homem foi preso e levado para a delegacia de polícia para ser colocado à disposição da Justiça daquele Estado.

