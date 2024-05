Reforma da Praça da Iacal será entregue nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira será entregue a revitalização da Praça Armindo Alves de Souza, na rotatória da Iacal. Inaugurada há 20 anos, o local passou por reformas pela primeira vez. As quadras de areia foram remodeladas, foi instalado parquinho infantil, paisagismo, além da construção de arquibancadas e quadra de futsal.

Será realizada antes da inauguração a 2ª Missa Sertaneja e posteriormente um show com a dupla Munhoz e Mariano. O show é uma parceria da Prefeitura de Paranaíba com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

