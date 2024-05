Bombeiros alertam para perigo de queimadas devido a baixa umidade

O Corpo de Bombeiros de Paranaíba alerta para o risco de queimadas e incêndios florestais durante o período de estiagem e baixa umidade relativa do ar.

Hoanderson de Sá, comandante da corporação em Paranaíba explica que o Centro de Monitoramento do tempo e do Clima de MS, divulgou que para o próximo triênio (maio-junho-julho) haverá chuvas abaixo da média e a umidade do ar também tendem a ficar abaixo da média histórica. “Teremos maior probabilidade de incêndios desta natureza e todo cuidado será pouco”, observou.

O capitão destaca que o fogo, a fumaça e os gases liberados nas queimadas e incêndios florestais contribuem para o aumento dos níveis de poluição hídrica e do ar, alteração do clima, problemas respiratórios na população(principalmente em crianças e idosos) e outros.

