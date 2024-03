Clínica da Criança é inaugurada nesta sexta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde inaugura a Clínica Saúde da Criança nesta sexta-feira, 15, às 18h.

A Clínica foi idealizada visando oferecer um atendimento especializado para as crianças do Município, tendo em vista que elas recebiam atendimento no Posto de Saúde Central, com os demais pacientes. Agora as crianças terão atendimentos pediátrico, fonoaudiológico e psicológico, num espaço preparado especialmente para elas.

O endereço da Clínica é Av. Cel Augusto Correia da Costa e o horário de atendimento será das 6:30h às 11h e 12:30h às 16h.

