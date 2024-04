IFMS protocola no MEC documento para implantação da sede

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) protocolou no Ministério da Educação (MEC) toda a documentação necessária para o início do processo de implantação do Campus Paranaíba, demonstrando que a Prefeitura local demonstra a intenção de doar uma área de 50 mil m² para a construção da sede definitiva da instituição. Localizada na Vila Santo Antônio, às margens da BR-158, a área já dispõe de acesso às redes de água, energia, internet e telefonia, além de uma quadra poliesportiva coberta de 600 m², estrutura que o município também sinaliza o interesse em doar.

