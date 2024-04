Praça da Iacal será inaugurada com show e missa sertaneja

Está previsto para o dia 3 de maio a partir das 19h a inauguração da revitalização da Praça Duque de Caxias, popularmente conhecida como Praça da Iacal, com show da dupla Munhoz e Mariano. Haverá Missa Sertaneja na Igreja Nossa Senhora dos Pobres.

Também está em fase de licitação o projeto de reforma da quadra que fica ao lado da Praça.

Localizada no Bairro Industrial de Lourdes, a praça contará com playground para as crianças, arquibancada coberta em alvenaria, quadra de areia, vegetação, instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas, revestimento e pintura.

A Empresa responsável pela obra é Celso Tadeu de Mello Pegado Ltda-Me.

