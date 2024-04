Projeto garante suporte para reeducandas

Mulheres em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Patronato Penitenciário de Paranaíba participam do projeto “Entre Elas”. O objetivo é apoiar internas em regime semiaberto e aberto e egressas atendidas pela instituição, com seus familiares.

“A proposta do projeto é mostrar para as mulheres a capacidade delas poderem se olhar na sociedade como participantes, capazes de interagir, mudar e transformar, além de buscar o resgate de suas identidades e autonomia”, destaca a diretora, Tuliana Cecilia Machado Malheiros Marques , uma das idealizadoras do projeto.

A intenção, segundo Tuliana, é que a iniciativa seja um passo no apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade, promovendo a sua reinserção social e o fortalecimento de sua autoconfiança e independência. Para isso, está prevista uma série de encontros mensais, quando serão realizadas oficinas, exibição de vídeos, rodas de conversa e palestras.

No primeiro encontro, o projeto contou com a participação das palestrantes Lisângela Meire Felipe Vieira, especialista em psicoterapia alternativa e coaching emocional humanizado, e Josiane Alfaro de Socorro, fisioterapeuta e coaching terapeuta quântica, especialista em terapia comportamental.