Idoso cai em golpe e perde R$ 17 mil 

Um idoso de 65 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba para denunciar um golpe de estelionato; alguém se passou por sua filha, e o convenceu a fazer PIX no valor de R$ 17.320,00.

De acordo com boletim de ocorrência, os golpistas entraram em contato com o idoso, alegando ser sua filha. Eles afirmaram que haviam alterado o número de telefone da filha e solicitaram uma série de transferências via PIX.

As ordens de pagamento foram realizadas das contas do idoso e de seu filho, um homem de 33 anos. Após perceberem o golpe, ambos procuraram a delegacia para registrar o caso.

