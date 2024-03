Comunidade festeja São José com almoço e tríduo

Começam hoje as festividades de São José com um bingo às 19h na comunidade Nossa Senhora Aparecida.

Sábado haverá tríduo e missa às 18h; e no dia 17, tríduo e missa às 19h30. Na segunda-feira (18) haverá tríduo e missa às 18h e no dia 19 missa solene em honra a São José às 18h.

No domingo (17) na comunidade Nossa Senhora Aparecida no Jardim America, será servido o almoço de São José, com arroz com costelinha e lingüiça de porco, quibebe de madioca, salada mista e macarrão ao forno.

O valor do almoço é de R$ 25 e será também servido marmitas.

