Comércio funciona até às 17h neste sábado

O comércio de Paranaíba atenderá em horário estendido neste sábado (11), por conta do Dias das Mães no domingo (12). As lojas ficarão abertas até às 17h para que o paranaibense possa ir às compras.

Frederico Chalub, presidente da Acip (Associação Comercial e Empresarial de Paranaíba), destacou a importância dessas datas especiais para o comércio local, sendo que o Dia das Mães é uma das datas mais significativas para o comércio.

O Dia das Mães este ano, comemorado no segundo domingo de maio, dia 12, deve movimentar financeiramente R$ 478,82 milhões em Mato Grosso do Sul. O montante é 7% menor do que o ano passado, quando foram registrados R$ 431,01 milhões.

Somente em presentes, o previsto é que os consumidores do Estado gastem o total de R$ 223,9 milhões, com gasto médio de R$ 211,79. Já em comemorações, R$ 254,93 milhões com gasto médio de R$ 219,22.

