Colisão entre três veículos causa uma morte na BR-158

Uma morte foi confirmada no acidente na BR-158 em Paranaíba, sentido Aparecida do Taboado, KM 114, próximo à Pedreira, na manhã desta quarta-feira (8). Três vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa.

Por volta das 8h21 mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Paranaíba e Aparecida do Taboado. O acidente envolveu três veículos, sendo dois carros e um caminhão.

Segundo informações extraoficiais um trailer que estava engatado em uma caminhonete se soltou e colidiu com o caminhão que tentava desviar, foi quando bateu no guard-rail vindo a cair no córrego Três Barras. No sentido contrário, o carro, que vinha de Aparecida do Taboado também colidiu na carretinha tombada na pista.

O Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal estão no local.