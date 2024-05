Grave acidente na BR-158 envolve três veículos

Um grave acidente, na BR-158, sentido Aparecida do Taboado, KM 114, próximo à Pedreira, na manhã desta quarta-feira (8), por volta das 8h21 mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Paranaíba e Aparecida do Taboado . O acidente envolveu três veículos, sendo dois carros e um caminhão.

Segundo informações preliminares, são múltiplas vítimas e a única informação é que o caminhão saiu da pista e a concessionária Way pediu apoio ao Corpo de Bombeiros.

Continue Lendo...

O Corpo de Bombeiros se deslocou para atendimento o trem de socorro completo (caminhão de salvamento e ambulância).