'Maio Laranja' combate abuso e exploração sexual infantil

A Campanha ‘Maio Laranja’ teve início em Paranaíba com o objetivo de combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Serão desenvolvidas palestras em escolas e instituições parceiras e uma passeata no dia 17 de maio, que iniciará na Praça da Feira, às 7h30.

O trabalho é desenvolvido pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, iniciou a circulação de publicações informativas acerca do tema e estas se seguirão por todo o mês pelas redes sociais.

A saída da passeata será na Rua Cap. Martinho em sentido a Rua Treze de Maio, passando em frente a Praça de República, virando a esquerda na Rua Coronel Carlos e logo em seguida virando a esquerda novamente na Rua Visconde de Taunay. Passando em frente a Praça da República e parada próxima à Figueira, em frente a Farmácia Drogamello.

A Campanha tem como destaque o dia 18 de Maio, memorial que leva o mesmo nome da ação, instituído pela lei nº 9.970/2000, em alusão a um caso ocorrido em 1973, em Vitória–ES, onde uma menina de 8 anos, Araceli, foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta, sendo que este crime permanece impune. Assim sendo, desde o ano 2000, essa data tem sido uma insígnia desse trágico evento, para que se informe pessoas de todas as idades e proteja as crianças e adolescentes do nosso país.