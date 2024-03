Mulher denuncia perseguição por conta de ciúmes

Uma mulher de 30 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba na tarde de ontem (11), para relatar que é perseguida e ofendida constantemente por uma mulher de 40 anos, em Paranaíba.

Ela afirma que se relacionou por algum tempo com uma pessoa e que há um ano, a suspeita também teria se relacionado com a mesma pessoa.

Por ciúmes, ela persegue a vítima nas ruas, desfere palavras de baixo-calão e faz ameaças.

A mulher disse que nem se relaciona mais com a pessoa que a mulher já teve um relacionamento e mesmo assim, ela segue com a perseguição.

Ela contou que já foi ofendida até mesmo em seu local de trabalho.



Continue Lendo...