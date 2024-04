Mulheres têm benefícios sociais transferidos e registram B.O

Duas mulheres foram vítimas de estelionato em Paranaíba com golpes nas contas que recebem seus benefícios sociais. Os valores foram transferidos das contas e ambas registraram ocorrência.

O primeiro caso foi registrado na sexta-feira, por volta das 14h19, uma mulher de 26 anos contou aos policiais que recebeu uma mensagem de texto com um link que ela teria que acessar o endereço eletrônico, porém, ao clicar no link não houve atualização. Quando ela foi ao banco para sacar seu benefício do Bolsa Família foi informada que o valor havia sido transferido para a conta de um homem.

O segundo caso teve como vítima uma mulher de 35 anos de idade que recebe benefício do Governo e no sábado ao verificar sua conta pelo aplicativo no celular notou que haviam transferido o valor de R$ 1.1.40, foram feitos dois pagamentos com uma transferência para um homem e outra para uma chave PIX CNPJ.

