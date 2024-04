Advogada paga boleto em falso link e perde R$ 3 mil

Uma mulher de 40 anos, advogada, foi vítima de golpe na última segunda-feira (22) em Paranaíba ao fazer pagamento de um boleto referente a débitos fiscais na receita estadual do Estado de São Paulo. O valor do pagamento foi de R$ 3.044,98.

Ela contou aos policiais que o pagamento foi feito a partir de um link que encontrou em uma página da internet, que a encaminhou para uma página idêntica a da receita estadual do Estado de São Paulo, a partir daí ela efetuou o pagamento do valor. A ocorrência foi registrada como estelionato; os dados como CNPJ do beneficiário e link do pagamento foram repassados à Polícia.