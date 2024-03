Paranaíba recebe Encontro Regional da Cassems

Com o tema “Vamos nos Reunir para o Futuro Construir”, Encontros têm o objetivo de dialogar sobre o plano

Nos próximos dias 14 e 15 de março, em Paranaíba e Três Lagoas respectivamente, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) dá sequência à série de Encontros Regionais – um momento de diálogo entre servidores beneficiários do plano e a Cassems.

Para o presidente da Caixa dos Servidores, Ricardo Ayache, os Encontros Regionais reafirmam a Gestão Participativa da Cassems e contribuem para a construção de um projeto de assistência à saúde cada vez melhor.

“É sempre muito bom conversar com todos os beneficiários de diferentes regiões do Estado. Entender as demandas de cada cidades, as particularidades de cada região, porque isso nos ajuda a gerenciar melhor a Cassems com objetivo de sempre buscar uma assistência à saúde melhor para todo mundo. Com certeza esses encontros serão de grande importância para o futuro da Cassems”, reforça Ayache.

Em Paranaíba o Encontro Regional será realizado na quinta-feira (14), às 17h, na Câmara Municipal no endereço: Avenida Juca Pinhé, 255, Bairro Santa Mônica. Já em Três Lagoas, o Encontro será realizado na sexta-feira (15), às 17h, no SIMTED localizado na Rua Zuleide Peres Tabox, 836.

Com o tema “Vamos nos Reunir para o Futuro Construir”, os Encontros serão realizados presencialmente, entre os meses de fevereiro e abril, nas onze regionais da Cassems em Mato Grosso do Sul. Além de Paranaíba e Três Lagoas, beneficiários das cidades de Naviraí (21), Nova Andradina (22), Coxim (26) também poderão participar dos Encontros Regionais. Já em abril é a vez de Corumbá (02) e Campo Grande (05) receberem os Encontros Regionais.

