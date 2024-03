Paranaíba terá campi do IFMS com investimento de R$ 25 milhões

Mato Grosso do Sul foi contemplado com duas novas unidades do Instituto Federal de (IF), um deles será em Paranaíba e o outro em Amambai. No caso de Paranaíba, a escolha se deu devido à localização geográfica, pois está muito distante dos campi existentes e por registar uma taxa de crescimento populacional de 24%, devido ao avanço da indústria de papel e celulose na região.

Embora a decisão final dos locais para os novos campi tenha sido do governo federal, o IFMS já havia feito um estudo de expansão, e apresentou que essas cidades que carecem de instituições federais de ensino. Em dezembro do ano passado uma equipe do instituo esteve em Paranaíba para apresentar o IFMS as autoridades locais e destacou que as instituições federais de ensino têm produzido inovações para patentes e têm reconhecimento de produtos.

Continue Lendo...

O investimento será de R$ 25 milhões em cada município, sendo R$ 15 milhões para construção dos campi e R$ 10 milhões destinados a mobiliário e equipamentos. Agora, o município busca áreas que possam ser destinadas à construção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O prefeito Maycol Queiroz agradeceu ao ministro da Educação, Camilo Santana e ao deputado federal Vander Loubet pelo esforço para que Paranaíba fosse contemplada com o campi do IFMS. “Estamos comprometidos em tornar o processo de expansão o mais representativo possível. Serão feitas audiências públicas com a comunidade para a definição dos cursos que serão oferecidos dentro dos eixos identificados”, afirma o pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, Fernando Silveira.

Segundo Fernando, uma vez definidos os eixos, a gestão pro tempore dos novos campi deverá conduzir audiências públicas nos municípios e respectivas regiões para a definição dos cursos a serem ofertados. “Isso irá nos permitir alinhar a oferta educacional às demandas específicas de cada região, garantindo que a expansão do IFMS contribua efetivamente para o desenvolvimento local e regional e que os campi tenham sustentabilidade”, avalia Silveira.