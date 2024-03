 Paranaíba terá unidade do IFMS 

Paranaíba vai ganhar uma unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. O anúncio foi feito nesta terça-feira (12) em Brasília e contou com a participação do prefeito Maycol Queiroz, secretários municipais e vereadores.

Paranaíba e Amabai foram as cidades escolhidas para receberem duas unidades que serão construídas. A expectativa do Ministério da Educação é abrir 140 mil vagas com a construção de 100 novos campis pelo Brasil este ano, com R$ 2,5 bilhões do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

As novas sedes devem ter como regra atingir percentual estalecido pelo MEC para matrículas na modalidade técnica.

Assista:

