Quarta-feira tem previsão de sol e variação de nebulosidade

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta quarta-feira (7) indica tempo ensolarado e com variação de nebulosidade. Ainda, devido a combinação de calor e umidade são esperadas pancadas de chuva típicas de verão e, pontualmente, podem ocorrer tempestades.

Em Paranaíba a previsão é de 21°C e máxima de 33°C, o dia amanheceu com sol e muitas nuvens e previsão de chuva à tarde e à noite. A umidade relativa do ar varia de 41 a 68%.

Devido a atuação de circulação anticiclônica, as regiões Sul, Sudeste e Sudoeste devem enfrentar altas temperaturas, podendo atingir até 38°C. Além disso, também podem ser registrados baixos valores de umidade relativa do ar.