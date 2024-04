Quinta-feira tem previsão de sol e tempo seco em Paranaíba

Previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta quinta-feira (25) indica tempo com sol e pouca nebulosidade. Isso ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo seco e inibe a formação de nuvens e chuva em grande escala.

Em Paranaíba o dia começou com temperatura em 20°C e a máxima de 34°C; a umidade relativa do ar varia de 75% e nos horários mais quentes deve chegar a 41%.

“O tempo seco requer atenção em relação a umidade relativa do ar, por isso, recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia”, orienta o órgão.

Em pleno outono, o Brasil terá mais um episódio de onda de calor, de acordo com as previsões mais recentes da Climatempo. Se confirmada, essa será a quarta vez que o país vê as temperaturas atingindo máximas recordes desde o início de 2024.

Segundo a ClimaTempo, uma área de baixa pressão na atmosfera é o que vai favorecer as altas temperaturas, resultando em um novo bloqueio atmosférico, impedindo o avanço de áreas de instabilidade e aumentar as temperaturas no Centro-Sul do país.

A tendência é que as temperaturas fiquem elevadas até o dia 2 de maio.

Diferente das ondas de calor de 2023, quando as temperaturas passaram dos 40°C e a chuva era rotina, dessa vez as máximas devem chegar aos 36°C o que não é muito para o Estado, porém, a baixíssima umidade do ar piora a situação.