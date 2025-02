Aced inicia capacitação profissional gratuita em Dourados

A Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced) deu início ao programa “Despertar para o Trabalho” nesta quarta-feira, 5, no auditório da entidade. O evento contou com a palestra “Otimismo para superar os desafios de 2025”, ministrada por Cersi Machado, especialista em alta performance e liderança.

Nelson Eduardo Hoff Brait, 1º tesoureiro da Aced, destaca a relevância da iniciativa. “Este evento é fundamental para promover a capacitação profissional e pessoal dos colaboradores. Convidamos os empresários a se associarem à Aced para aproveitar todos os projetos e benefícios que oferecemos”, disse.

O programa “Despertar para o Trabalho” ocorre mensalmente, sempre das 7h às 8h, no auditório da Aced. As palestras são gratuitas e, ao final, é servido um café da manhã para que os participantes possam seguir diretamente para suas atividades profissionais.

O palestrante Cersi Machado enfatiza a importância do otimismo no ambiente de trabalho. “Desenvolver uma mentalidade otimista é crucial para enfrentar os desafios que 2025 nos reserva. Eventos como este proporcionam ferramentas essenciais para o crescimento profissional e pessoal”.

Participante do evento, Kassila Barreto, supervisora comercial da Uniodonto, é participante assídua do projeto e compartilha a experiência dessa primeira edição de 2025. “A palestra foi enriquecedora e certamente impactará positivamente meu ano, tanto no âmbito profissional quanto pessoal”, afirma.

Mais de 100 pessoas participaram da palestra, entre empresários e colaboradores. O projeto acontece uma vez no mês e as inscrições e informações podem ser obtidas no site da Aced ww.aceddourados.com.br ou através do telefone/WhatsApp (67) 98402-6711.