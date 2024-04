Adolescente desembarca em Três Lagoas e alega ser vítima de assalto na rodoviária

Um homem, de 22 anos, foi preso em flagrante após usar uma faca para roubar o valor de R$ 300 de um adolescente de 17 anos, na noite deste terça-feira (16), no bairro Santo André, próximo à rodoviária de Três Lagoas.

Por volta de 22h40, uma equipe do Grupo Especial Tático de Motos (Getam) foi enviada para o local depois de uma denúncia de que um menor teria sido ameaçado com uma faca, durante um assalto.

Os militares fizeram contato com a vítima, que relatou ter embarcado na cidade de Araçatuba (SP). Ao desembarcar do ônibus, em Três Lagoas, ia seguir para a residência, quando foi abordado por um homem, armado com uma faca. O suspeito teria exigido os pertences da vítima, que lhe entregou o dinheiro e conseguiu fugir, se escondendo atrás de um carro.

Para os policiais, a vítima contou que o ladrão teria roubado o celular e a quantia de R$ 300. Na mesma ocasião, a equipe viu o suspeito percorrendo a rodoviária novamente, momento em que foi realizada a prisão. O homem ainda tentou fugir dos policiais militares, mas não conseguiu.

O suspeito foi revistado e, com ele, encontrada uma faca com 10 centímetros de lâmina e R$ 61,70. Questionado sobre o celular, o homem teria negado o roubo. A vítima e o suspeito foram levados até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Na unidade policial, o menor revelou que o suspeito de fato, não teria roubado o celular, apenas o valor em dinheiro.

O suspeito prestou depoimento e foi preso em flagrante por roubo e foi levado ao Presídio de Segurança Média de Três Lagoas (MS). O Conselho Tutelar foi chamado no momento do depoimento do menor.