Adolescente leva facadas nas costas e diz não ter visto suspeito do crime

Um adolescente, de 15 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após levar uma facada nas costas, na madrugada de sábado (13), na rua Romeu de Campos, Jardim Cangalha, região norte Três Lagoas.

Para a Polícia Militar, o adolescente relatou que teria passado a noite próximo a uma conveniência, no bairro Santa Terezinha e, durante a madrugada, pegou uma carona na garupa de um amigo e ambos seguiram de bicicleta, sentido ao bairro Paranapungá.

A vítima relatou que ao chegarem na rua Romeu de Campos, teria sentido uma dor nas costas e passado a sangrar. Percebendo que estaria ferida, a vítima pediu ao colega que ligasse para o resgate, que enviou a unidade de suporte avançado do Samu.

Questionado sobre as características do suspeito, a vítima teria dito aos militares não ter visto nenhuma pessoa e nem percebido o momento do ataque, apenas sentido a dor da perfuração e o sangramento. O caso foi registrado da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), como tentativa de homicídio.