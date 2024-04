Jovem que levou dois tiros no Jardim Rodrigues é identificado e transferido para Campo Grande

O jovem que foi atingido por dois disparos, na noite de domingo (28), no bairro Jardim Rodrigues, já foi identificado pela Polícia Militar. A vítima, tem 24 anos, e foi socorrida por moradores, no momento em que invadiu uma residência para pedir socorro. Segundo a polícia, três pessoas seriam suspeitas de envolvimento na tentativa de homicídio, mas até o momento não houve prisão. Ainda não se sabe a motivação do crime.

A equipe do Corpo de Bombeiros levou Robson da Silva para o Hospital Auxiliadora e a mãe dele foi até lá, ocasião da identificação da vítima. No entanto, pela gravidade dos ferimentos, foi feito o pedido de transferência para à Santa Casa de Campo Grande (MS). Por volta de 1h30, a vítima foi transferida por uma ambulância UTI móvel para a capital, onde segue internada em estado gravíssimo. Robson foi atingido no tórax e nas costas.

Caso

Testemunhas relataram que duas caminhonetes e um carro, em alta velocidade, seguiram em direção a vítima, que gritou por socorro. Logo em seguida, teriam ouvido os disparos. O jovem voltou ferido pedindo socorro e teria dito que queriam o matar.

Já na rua João Alves de Ferreira, testemunhas relataram que a vítima estava caminhando, quando ouviram uma pessoa dizer para outra: “olha lá, não é aquele cara que te bateu?”. Na ocasião, um dos suspeitos teria sacado um revólver e efetuado o disparado por três vezes contra a vítima. Mesmo ferido, o rapaz correu por 200 metros até a rua Ostiano Neves Alexandria, onde invadiu uma residência pedindo por socorro.