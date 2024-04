Campanha 'Maio Amarelo' busca conscientização e diminuir índice de acidentes em Três Lagoas

No mês de maio, a Prefeitura de Três Lagoas, em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), promoverá a campanha “Maio Amarelo”, com o objetivo de realizar ações de conscientização no trânsito do munícipio.

Neste ano, o tema é "A paz no trânsito começa por você". De acordo com a coordenadora de Educação no Trânsito, Caroline Cruz, haverá blitzes educativas, palestras e abordagens. As ações iniciam no dia 2 de maio e seguem até o final do mês.

No dia 8 de maio, será realizado um grande movimento de conscientização na Feira Central Turística. As principais infrações no trânsito, em Três Lagoas, são a falta do uso de segurança, utilização indevida do celular e avançar o sinal vermelho.

