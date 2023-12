Caravana do Lixo Eletrônico recolhe 7 toneladas de resíduos em Três Lagoas

A Paper Excellence, produtora de papel e celulose, a ONG Programando o Futuro, que atua no fortalecimento da tecnologia e do empoderamento digital de comunidades em todo o Brasil, e a Secretaria do Meio Ambiente de Três Lagoas, promoveram a Caravana do Lixo Eletrônico, no final de novembro, em Três Lagoas.

A iniciativa foi um sucesso e atingiu a marca de sete toneladas de lixos eletrônicos arrecadados. Todo o material será reciclado e transformado em novos produtos. Os itens que podem ser recondicionados, serão destinados para escolas e comunidades de todo o Brasil.

Continue Lendo...

"A iniciativa foi surpreendente. Com apenas dois dias de mobilização, conseguimos um grande apoio da população de Três Lagoas e arrecadamos uma quantidade relevante de plástico, ferro, alumínio, cobre e embalagens que serão utilizados como matéria-prima em novos produtos", afirma Vilmar Simion, presidente da ONG Programando o Futuro. "O sucesso foi tamanho que precisamos contratar uma carreta para fazer o transporte de todo o lixo arrecadado. Materiais como notebooks e televisões serão recondicionados e doados para escolas e comunidades do Brasil. Estimamos atender mais de 100 alunos de escolas públicas apenas com essa iniciativa", completa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A iniciativa foi realizada na frente da Feira Central de Três Lagoas. Apresentou um ponto de coleta voluntária e um ônibus interativo, com informações para toda a população sobre a importância da reciclagem de lixo eletrônico e da economia circular.

A Caravana do Lixo é uma ação inovadora de logística reversa, recondicionamento e reciclagem de equipamentos eletrônicos. A caravana é itinerante, circula pelas cidades de todo o Brasil e foi realizada em Três Lagoas pela primeira vez.

Desde o lançamento das Caravanas do Lixo Eletrônico, em outubro de 2020, já foram realizadas mais de 80 atividades, recolhendo toneladas de equipamentos eletrônicos em cidades de todo o Brasil e promovendo um impacto ambiental positivo. A ONG Programando o Futuro estima que, desde a criação do programa, deixaram de ser emitidos na natureza mais de 1,5 toneladas de metais tóxicos. Além disso, mais de 45.000 kg de cobre ouro, platina, paládio, alumínio e aço foram reciclados e reutilizados desde a criação do projeto.

Além do impacto ambiental, o impacto social é relevante. As campanhas para arrecadação de lixo eletrônico conseguiram beneficiar mais de 75 escolas e 45 mil alunos. Foram doados mais de 200 computadores. "O projeto é um exemplo de como é possível aliar tecnologia, sustentabilidade e educação", finaliza Vilmar Simion.

*Com informações da assessoria da Paper Excellence